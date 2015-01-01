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कोविड वैक्सीन:कोरोना के टीकाकरण के लिए वीसी से ट्रेनिंग ले रहे स्वास्थ्य विभाग के अफसर

सासाराम4 घंटे पहले
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  • वैक्सीनेशन, डाटा अपलोडिंग, प्रतिदिन रिपोर्टिंग व रजिस्ट्रेशन की जानकारी

कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की गयी है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग व सहयोगी संस्थाओं के अधिकारी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण में कार्यकारी निर्देशक मनोज कुमार, राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एनके सिन्हा, यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. सय्यद हुब्बे अली पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। जिन्होंने कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी।

प्रशिक्षण में मुख्य रूप से कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं सरकारी विभाग तथा सहयोगी संस्थाओं की भूमिका पर प्रशिक्षित किया गया। ट्रेनिंग में कोविड-19 का टीका आने के बाद उसके रख-रखाव, वैक्सीनेशन, डाटा अपलोडिंग, प्रतिदिन रिपोर्टिंग, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आदि किस प्रकार करना है इसकी जानकारी प्रशिक्षकों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को दी। इसके बाद प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी एवं टीकाकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

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