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गिरफ्तारी:मछली का दाना लदे ट्रक लूट में एक गिरफ्तार

सासाराम3 घंटे पहले
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मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सासाराम-आरा पथ पर बैजला गांव के समीप से गत 15 सितम्बर को मछली का दाना लदे ट्रक लूट मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को नासरीगंज से बुधवार को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। परंतु पुलिस अभी नाम खुलासा करने से परहेज बरत रही है।

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