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प्राथमिकी:काराकाट में मारपीट में एक घायल, प्राथमिकी

सासारामएक घंटा पहले
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गेरा गांव में कुछ लोगों द्वारा घर में घुस कर एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल अमर कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष अनिल प्रसाद ने बताया कि मुरारी कुमार, मोहन कुमार सहित सात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है।

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