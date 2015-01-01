पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा:सदर अस्पताल में मरीजों को मिलेगी डायलिसिस की सुविधा

सासारामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सदर अस्पताल में न केवल डायलिसिस यूनिट की सुविधा फिर से बहाल होगी बल्कि इसमें विस्तार भी किया जाएगा। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल में पांच डायलसिस मशीन लगाने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने निजी फर्म के साथ करार किया है। एजेंसी के साथ करार के बाद जल्द ही अस्पताल में डायलसिस यूनिट में विस्तार किया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब रोहतास समेत राज्य के सभी 38 जिलों में डायलिसिस यूनिट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पूर्व में इसके लिए पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लोक निजी साझेदारी के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में डायलिसिस इकाई की स्थापना एवं संचालन करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया था।

अब बाकी बचे जिलों में इसकी स्थापना के लिए एकरारनामा पूरा कर लिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार, सहायक निदेशक मदन लाल गुप्ता, लोक निजी साझेदारी (पीपीपी) के उप सचिव प्रभारी रविश किशोर एवं नेफ्रोकेयर के मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट निशांत कुमार सिंह की उपस्थिति में इस एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया। सिविल सर्जन डॉ.सुधीर कुमार ने बताया कि इससे जिला के स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और किडनी के मरीजों के उपचार में सहूलियत होगी। सदर अस्पताल में पांच डायलिसिस मशीन लगाए जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें