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योजनाओं का हाल:महादलित टोले की बिजली बंद, शौचालय नकारा, न जमीन मिली, न मिला मुआवजा

दिनारा4 घंटे पहले
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  • करंज पंचायत की सरना महादलित बस्ती में पहुंचे डीएम तो हुआ खुलासा

जिला अधिकारी पंकज दीक्षित ने करंज पंचायत अंतर्गत सरना गांव में कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं की भी जानकारी ली। उन्होंने विशेषकर महादलित टोले का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्हें अफसरों की लापरवाही का पता चला कि वे जमीन पर कितना काम करते हैं। महादलित टोले की बिजली बंद थी। वासगीत जमीन का पर्चा तक नहीं दिया गया था। और दो और दो सप्ताह पहले जिन लोगों के घर आग से जले थे, उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया था।

डीएम ऐसी स्थिति देखकर नाराज हुए और कहा कि इन स्थितियों को दुरुस्त कर अफसर रिपोर्ट करें। जिलाधिकारी ने सरना स्थित तालाब को जनजीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जीर्णोद्धार करने तथा तालाब के चारों तरफ एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया।

डीएम ने राजस्व विभाग को महादलित टोला में जमीन मापी कर बिहार सरकार की जमीन को निकालने का निर्देश दिया तथा एक सप्ताह के अंदर जिन महादलित परिवार को जमीन आवंटित नहीं हुई है उन्हें जमीन आवंटित कर रसीद काटने का निर्देश दिया।

बिजली की सप्लाई करें बहाल

महादलित टोले में बंद पड़े विद्युत आपूर्ति को तत्काल बहाल करने का यही को निर्देश दिया। साथ ही 2 सप्ताह पूर्व गाजर मुसहर एवं सिकंदर मुसहर का विद्युत शॉर्ट सर्किट से घर जलने को लेकर अभी तक किसी तरह की क्षति पूर्ति नहीं मिलने पर बिजली विभाग के जेई को कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने सभी बंद पड़े शौचालयों को 15 दिनों के अंदर चालू कराने का बीडीओ को निर्देश दिया। जिलाधिकारी सरना के निरीक्षण के बाद प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। देर शाम तक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

टोले का हाल

बंद थी महादलित टोले में बिजली सप्लाई कई परिवारों को जमीन का आवंटन नहीं दो सप्ताह बाद भी अग्निकांड की क्षतिपूर्ति नहीं बंद पड़े मिले बनाए गए सभी शौचालय

आदेश : 7 दिनों के अंदर सरकारी जमीन की मापी करा कर बांटें जमीन

जमीन ऐसे बांटें कि रोड भी निकले और किनारे पौधे भी लगाए जा सकें जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जमीन का आवंटन व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए ताकि मनरेगा द्वारा संपर्क पथ तथा वृक्षारोपण का भी कार्य किया जा सके।

उन्होंने निरीक्षण के क्रम में राजस्व विभाग के अफसरों को कहा कि भूमिहीन महादलित परिवारों को जल्द से जल्द जमीन का आवंटन करें। इसके लिए उन्होंने समयसीमा भी तय की। कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रसीद काटने का निर्देश दिया

राजस्व विभाग को महादलित टोला में जमीन मापी कर बिहार सरकार की जमीन को निकालने का निर्देश दिया तथा एक सप्ताह के अंदर जिन महादलित परिवार को जमीन आवंटित नहीं हुई है उन्हें जमीन आवंटित कर रसीद काटने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जमीन का आवंटन व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए ताकि मनरेगा द्वारा संपर्क पथ तथा वृक्षारोपण का भी कार्य किया जा सके। महादलित टोले में बंद पड़े विद्युत आपूर्ति को तत्काल शुरू कराएं।

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