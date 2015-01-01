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देर रात तक ग्राहकों की भीड़:बरसा धन, 20 करोड़ से अधिक का कारोबार

सासारामएक घंटा पहले
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  • कोरोनाकाल में व्यापार में मंदी के संक्रमण से उबरने में बाजार का सहारा बना धनतेरस

धनतेरस पर धन की जोरदार बारिश में शहर का बाजार सराबोर हो गया। दिवाली से दो दिन पूर्व धनतेरस को लेकर गुरुवार को दिन खुलने के साथ ही शहर में विशेष चहल-पहल रही। बात चाहे ज्वेलरी दुकानों की हो या बर्तन व दो पहिया वाहनों की, अपने पसंदीदा सामानों की खरीदारी के लिए देर रात तक ग्राहकों की भीड़ दुकानों पर लगी रही। सोने-चांदी के अलावा डायमंड ज्वेलरी का क्रेज रहा। इस बार धनतेरस पर बाजार में धन की खूब बारिश हुई। कोरोनाकाल में व्यापार में आई मंदी से उबरने में बाजार का सहारा धनतेरस बना। शहर के छोटे-बड़े सभी दुकानों में देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। महंगाई के बावजूद खरीदारी में लोग पीछे नहीं रहे। इस बार की धनतेरस पर सभी बाजारों को मिलाकर लगभग 20 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। नवरतन बाजार में बने पीतल के पूजा सामग्री की दुकान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा।

सर्राफा बाजार खिला, ज्वेलरी के साथ सिक्के भी बिके
धनतेरस को देखते हुये सर्राफा बाजार का रूख और दिनों की अपेक्षा काफी तेज रहा। सोना व चांदी की कीमत में उछाल रहा। महंगे होने के बावजूद लोगों ने चांदी के गणेश लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के के साथ ही चांदी के अन्य सिक्कों की जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर शहर में करीब 4 से 5 करोड़ का सर्राफा का कारोबार हुआ। धर्मशाला रोड स्थित मंगलम ज्वेलर्स के मालिक दीपक वर्मा ने बताया कि काफी संख्या में लोगों ने चांदी के सिक्के के साथ ही सोने के सिक्के भी खरीदे। उन्होंने बताया कि चांदी का सिक्का 1000 व गणेश-लक्ष्मी के चित्र वाला सिक्का 800 रुपये में बिक्री हुई। इस बार धनतेरस पर 24 कैरेट सोना प्रति दस ग्राम 53 हजार रुपए व चांदी प्रति किलो 62 हजार रुपये रहा।
खरीददारों की कतार, खूब बिकीं बाइकें व फोरह्वीलर

धनतेरस के दिन वाहनों की भी खूब बिक्री हुई। दिन चढ़ने के साथ ही लोग अपनी पसंद की वाहन खरीदने के लिए दुकानों पर जा पहुंचे। सबसे ज्यादा बिक्री दो पहिया वाहनों की हुई। शहर के विभिन्न कंपनियों के एजेंसियों में खरीदारों की लंबी कतार लग गई। जिसने पहले से बुकिंग करा लिया था उनको तो कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो ग्राहक बिना एडवांस बुकिंग के वाहन की खरीदारी के लिए गए उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। हर कोई शुभ मुहूर्त में हीं अपने मनपसंद बाइक व कार को खरीदना चाहता था। दो पहिये वाहनों के अलावे कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहन भी बिकने के मामले में पीछे नहीं रहे। इस बार युवतियां भी पीछे नहीं रही। वे भी अपने अभिभावकों से अपनी पसंद वाली स्कूटी की खरीदारी करवाई।

लग्न के लिए भी लोगों ने की खरीददारी
बर्तन बाजार में भी तेजी रही। लगन को देखते हुये धनतेरस के मौके पर लोगों ने पीतल के परात, बाल्टी व गगरा के साथ ही तांबे के जग की भी खरीदारी की। पीतल, फूल ,तांबे के साथ स्टील के बर्तन खरीदने वालों की संख्या भी अच्छी थी।

पुलिस की तैनाती के बावजूद जाम के कारण सड़कों पर रेंगते रहे वाहन
धनतेरस का दिन और सड़कों पर धीरे-धीरे लोगों की बढ़ती भीड़। शुक्रवार को यही सीन दिखा शहर की सड़कों पर। शहर के मुख्यमार्ग पोस्ट ऑफिस चौक, पुरानी जीटी रोड, गौरक्षणी, धर्मशाला रोड, चौखंडी, गोला बाजार, जानी बाजार, नवरतन बाजार, बौलिया, अड्डा रोड के साथ ही गली व चौकों पर भी दिन भर जाम लगा रहा। जाम में फंसे लोग एक दूसरे को किनारा कर आगे निकलने की होड़ में लगे रहे। जाम की समस्या इससे और विकट होती चली गई। यातायात पुलिस के जवान जाम खत्म कराने को प्रयासरत रहे।

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