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लगाई गुहार:अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एससीएसटी संघ ने लगाई गुहार

सासाराम7 घंटे पहले
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अनुमंडल क्षेत्र के तिलौथू उच्च विद्यालय के अनुसेवक द्वारा एक सप्ताह पूर्व एससी एसटी थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें शशांक शिव शेखर द्वारा कहा गया है कि उच्च विद्यालय तिलौथू के अनुसेवक राजेश कुमार के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापिका आशा तिवारी व शिक्षक कुंज बिहारी सिंह द्वारा मारपीट की गई है। साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अनुसेवक को प्रताड़ित किया गया है। एससी एसटी थाने मे दर्ज प्राथमिकी के बावजूद अब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिससे अनुसेवक खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित समझ रहे हैं और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं।

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