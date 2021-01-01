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संवाद बैठक:महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सी थ्री का प्रयास सराहनीय

सासाराम5 घंटे पहले
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  • सेंटर फॉर कैटेलाईजिंग चेंज के अंतर्गत प्रखंडस्तरीय संवाद बैठक का आयोजन

सेंटर फॉर कैटेलाईजिंग चेंज के द्वारा चैंपियन परियोजना के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय संवाद बैठक का आयोजन शहर के ओझा टाउन हॉल में किया गया। जिसमें 125 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया I कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सासाराम विधायक राजेश कुमार गुप्ता, करगहर विधायक संतोष मिश्रा, सेंटर फॉर कैटेलाईजिंग चेंज के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक प्रकाश रंजन, हेमंत कुमार ने संयुक्त रूप से किया।

कार्यक्रम में केयर इंडिया के साथ साथ पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यशील सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि के अलावे सासाराम प्रखंड के 18 ग्राम पंचायतों से आयी लगभग 100 महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लियाI कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सासाराम विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली उन सभी जन प्रतिनिधियों को मेरा सहयोग प्राप्त होते रहेगा I

जन प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा की वे भी एक जन प्रतिनिधि हैं। फर्क इतना है की एक वार्ड सदस्य एक वार्ड को, जबकि एक विधायक एक या एक से अधिक प्रखंडों को प्रतिनिधित्व करते हैं I करगहर विधायक ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सी थ्री का प्रयास सराहनीय है।

मांग पत्र में दी गई सारी मांगे जायज है। वे महिलाओं के मुद्दों को सदन में भी उठाने का काम करेंगे, ताकि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ स्वास्थ्य एवम् पोषण सेवाओं को भी बेहतर किया जा सके। महिलाओं के अंदर अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए उन्होंने सी थ्री संस्था द्वारा चलाए जा रहे चैंपियन परियोजना की सराहना एवम भूरी भूरी प्रशंसा भी की।

महिला जनप्रतिनिधियों के किए जा रहे प्रयासों को प्रबंधक ने किया साझा
कार्यक्रम में सेंटर फॉर कैटेलाईजिंग चेंज के कार्यक्रम प्रबंधक ने महिला जन प्रतिनिधियों के द्वारा मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बंधित सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों को साझा किया गया। राज्य सरकार एवं नीति निर्माताओं से स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता हेतु अपनी मांगों को रखा गया।

कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रुपरेखा पर चर्चा करने के साथ साथ संस्था के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश भी डाला गया। उन्होंने बताया की कार्यक्रम का उद्देश्य महिला पंचायत प्रतिनिधियों के बीच प्रजनन, मातृत्व, नवजात, शिशु स्वास्थ्य और पोषण से सम्बंधित सेवाओं और अधिकारों के सन्दर्भ में जागरूकता बढ़ाने हेतु जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन देना है ताकि वे इन मुद्दों से सम्बंधित स्थानीय प्राथमिकताओं और समस्याओं को चिन्हित कर उनकी बेहतरी हेतु कदम उठाने में समर्थ हो सकें ।

बैठक में 125 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया
कार्यक्रम के दौरान मातृत्व, नवजात, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने, उनके उत्कृष्ट योगदान एवं सराहनीय प्रयास के लिए लाने हेतु कुल 12 महिला जन प्रतिनिधियों को भी सम्मानित भी किया गया। बिंदु देवी, वार्ड संख्या 2, धौढ़ा पंचायत, वार्ड सदस्य, रोहतास जिला को ‘चैंपियन ऑफ चैंपियंस’ के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मंच संचालन श्रीमती सरिता देवी, वार्ड संख्या 13, वनसाडीह पंचायत के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री श्यामसुंदर राय, जिला समन्वयक, सी थ्री के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय समन्ययकों विमला देवी, रुकमीना देवी, मीणा देवी एवम् आशा देवी का सराहनीय योगदान रहा।

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