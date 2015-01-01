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सेमिनार:किशोर न्याय व पॉक्सो एक्ट से संबंधित कानून पर सेमिनार

सासाराम3 घंटे पहले
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किशोर न्याय अधिनियम एवं पोस्को ऐक्ट से संबंधित जुड़े मामलों पर आज रविवार को जिला जज प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जायेगा। हाईकोर्ट पटना के निर्देश पर सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाले उक्त सेमिनार में संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित आने वाली समस्याओं एवं उनके निराकरण को लेकर विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी दी जायेगी।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला जज राजेन्द्र प्रताप सिंह करेंगे। जिसमें उनके साथ जिला पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, लोक अभियोजक, संबंधित कानून के विशेष लोक अभियोजक, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमाशंकर, अपर जिला जज प्रथम गोपाल जी, अपर जिला जज नीरज बिहारी लाल, अभिषेक कुमार भान, एसीजेएम राघवेन्द्र नारायण सिंह सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी, मीडियाकर्मी एवं बार संघों के पदाधिकारी व अधिवक्ता रहेंगे।

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