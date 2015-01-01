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पैसेंजर ट्रेनें भी नहीं चलीं:साढ़े सात माह बीते, आरा-सासाराम लाइन पर पैसेंजर ट्रेनें भी नहीं चलीं

सासाराम33 मिनट पहले
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  • लोग कह रहे- रूके पड़े हैं जरूरी काम, मरीज बाहर नहीं जा पा रहे

आरा सासाराम रेल खण्ड पर ट्रेन का परिचालन न होने यात्री सहित दैनिक मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बीपीएल परिवार के लोगो को बीमारी में इलाज के लिए बाहर ले जाने में आर्थिक क्षति उठाना पड़ रहा है। वही पटना से आने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मियों को भी आर्थिक एव शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान संक्रमण फैलने की गति को रोकने में कामयाबी मिली। उसके बाद सरकार ने अनलॉक का ऐलान किया है। लेकिन आठ महीने से ट्रेनों के संचालन न होने के कारण दैनिक यात्रियों पर असर पड़ा है। रेलवे की सुविधा अभी भी दैनिक रूप से बन्द पड़ी हुई है।

बस संचालक वसूल रहे मनमाना किराया
ट्रेन बन्द होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बस तो मिल रही है। लेकिन बढ़ते मनमानी किराये ने यात्रियों की कमर तोड़ रखी है। सरकारी गैर सरकारी कार्यालय भी खुल गए हैं यात्रियों से विद्यार्थियों से किराया मनमानी किराया बस ,ओटो वाले वसूल रहे है। आरा सासाराम पथ पर इंटरसिटी , सासाराम -पटना एवं आरा से बनारस रेल का परिचालन बन्द होने से यात्री को परेशानी के साथ ही ज्यादा किराया देने को मजबूर है। रोगियों को इलाज के लिए वाराणसी एव पटना जाने में ज्यादा किराया के साथ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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