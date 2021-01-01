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गबन:छह घोटालेबाज मुखिया हटाए गए

सासारामएक घंटा पहले
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  • योजना के नाम पर राशि खर्च कर दी, जांच में स्थल पर कुछ भी नहीं मिला

सरकारी राशि के गबन मामले में चेनारी प्रखंड अतंर्गत छह पंचायताें के मुखिया को पंचायती राज विभाग ने पदमुक्त कर दिया है। मुखिया पर मुख्यमंत्री सात निश्चय, 14वीं एवं पंचम वित्त आयोग योजना के रुपये गबन करने का आरोप है। गबन की जांच में मामला सही पाए जाने के बाद डीएम ने 10 मुखिया को पदमुक्त करने के लिए पंचायती राज विभाग से अनुशंसा की थी। डीएम के रिपोर्ट पर विभाग के प्रधान सचिव ने कार्रवाई करते हुए चेनारी प्रखंड के 6 मुखिया को पदमुक्त कर दिया है। शेष 4 पर भी जल्द हीं कार्रवाई की उम्मीद है।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी अजय शंकर मिश्रा ने बताया कि चेनारी प्रखंड के केनार कला पंचायत के मुखिया अनिल कुमार, देवडीही पंचायत के मुखिया शिवमूरत राम, चेनारी पंचायत की मुखिया अर्चना देवी, पेवंदी पंचायत के मुखिया शमीमा खातून, खुर्माबाद पंचायत के मुखिया मूसा कुरैशी व सदोखर पंचायत के मुखिया राम इकबाल सिंह को पद मुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इन मुखिया द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कार्य कराया गया था। योजना के नाम पर राशि खर्च कर दी गई थी। लेकिन, जांच में स्थल पर कुछ भी नहीं था। पदमुक्त हुए मुखिया के खिलाफ बीडीओ के द्वारा राशि गबन की प्राथमिकी थाना में दर्ज कराई गई थी।

कार्रवाई.. पंचायती राज विभाग ने पदमुक्त किया, चार अन्य भी कतार में

इन पर हुई कार्रवाई: केनार कला पंचायत के मुखिया अनिल कुमार, देवडीही पंचायत के मुखिया शिवमूरत राम, चेनारी पंचायत की मुखिया अर्चना देवी, पेवंदी पंचायत के मुखिया शमीमा खातून, खुर्माबाद पंचायत के मुखिया मूसा कुरैशी व सदोखर पंचायत के मुखिया राम इकबाल सिंह को हटाया गया।

स्कूल से गायब दो शिक्षकों ने वजह पूछने पर धमकाया, किए गए सस्पेंड

सूर्यपुरा प्रखंण्ड क्षेत्र के विभिन्न दो विद्यालयों के नियोजित दो शिक्षकों को प्रखण्ड नियोजन इकाई ने निलंबित किया है। इस आशय कि जानकारी देते हुए बीडीओ पवन कुमार ठाकुर ने बताया कि मध्य विद्यालय बलिहार में कार्यरत शिक्षक संजीव प्रताप सिंह और मध्य विद्यालय अलीगंज में कार्यरत शिक्षक सुनील कुमार को प्रखंण्ड नियोजन इकाई ने निलंबित किया है।आरोप है कि उक्त शिक्षक बिना किसी सूचना के विद्यालय से गायब पाए गए थे। इस संबंध में कारण पूछे जाने पर धमकी भरा पत्र देने सहित अभद्र व्यवहार करने आदि का आरोप है।

उन्होंने बताया कि इसकी सूचना पत्र के द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को देने के साथ उक्त दोनों शिक्षकों को भी पत्र भेज कर जानकारी दी गई है। साथ ही निलंबन की अवधी में दोनों शिक्षकों को सीआरसी कल्याणी में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ ने बताया कि निलंबन की अवधि में जीवन यापन हेतु 50 प्रतिशत ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसकी सूचना जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सम्बंधित कार्यालयों को भेजे जाने की बात उन्होंने बताई।

दावथ: सचिव ने गबन को लेकर वार्ड सदस्य पर दर्ज कराई प्राथमिकी: दावथ थाना क्षेत्र के इंटवा पंचायत के वार्ड संख्या 12 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के पांच लाख रुपए गबन करने का मामला प्रकाश मे आया है। जिसे लेकर संबंधित वार्ड सचिव द्वारा थाने में वार्ड सदस्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी के लिए थाना में दिए गए आवेदन में आवेदक सह इंटवा पंचायत के 12 नम्बर वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव बद्री नारायण राय ने कहा है कि वार्ड अध्यक्ष पूनम देवी ने संयुक्त खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर पांच लाख रुपए का निकासी इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा दावथ से कर लिया है। रुपये बीते 07 सितंबर 2019 को निकाला गया है। इसकी जानकारी शाखा में 25 सितंबर 2019 को जाने पर मुझे मिली। पैसे को लेकर वार्ड अध्यक्ष पूनम देवी से कई बार पूछ ताछ किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ना ही उक्त राशि से कहींं काम कराया गया है।

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