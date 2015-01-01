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इंतजार:सासाराम-आरा रेलखंड पर ट्रेन परिचालन जल्द होने के आसार, विभागीय अनुमति का इंतजार

सासारामएक घंटा पहले
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  • रेल मंडल के अधीन चल रहीं योजनाओं का कार्य जल्द होगा पूर्ण: डीआरएम

रेलवे स्टेशन सासाराम, कुम्हउ, डेहरी में चल रहे रेल योजना के कार्यों को तीव्र गति से कार्य पूरा होगा-उक्त बातें पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेल मंडल के नए रेल प्रबंधक राजेश कुमार पांडेय ने गुरूवार को मीडियाकर्मियों से ऑनलाइन वर्चुअल संवाद के दौरान कही। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में सासाराम, भभुआ, औरंगाबाद, गया तथा डीडीयू नगर के मीडिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के मौके पर डीडीयू मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मीडियाकर्मियों को संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पर पहले सभी पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए वर्चुअल मीटिंग में शामिल मीडियाकर्मियों से परिचय भी प्राप्त किया।

डीडीयू रेल प्रबंधक ने वर्चुअल संवाद के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा यात्री सुविधाओं, ट्रेनों एवं विभिन्न रेल विकास संबंधी बिंदुओं पर उठाये गये प्रश्नों पर मंडल रेल प्रबंधक ने विस्तार से जानकारी दी। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा की सासाराम-आरा रेल खंड पर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन परिचालन से संबंधित रेल बोर्ड से अनुमति के लिए कागजी कार्रवाई अग्रसारित की गई है। आदेश प्राप्ति के बाद ही ट्रेन परिचालन के आसार है। हालांकि प्रबंधक ने यह भी बताया की डीडीयू-गया रेल खंड पर कोरोना काल के बाद शुरू हुए ट्रेनों का परिचालन करीब 65 प्रतिशत तक ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है।

वर्चुअल संवाद के दौरान मंडल में किए गए विभिन्न यात्री सुविधा, माल परिवहन, सुचारू रेल परिचालन, रेल क्षमता वृद्धि, रेल अवसंरचना विकास सहित अन्य उपलब्धियों व भविष्योन्मुख परियोजनाओं के बारे में बताया गया। संवाद कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मीडियाकर्मियों को इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पर उनको दीपावली की शुभकामनाओं सहित धन्यवाद दिया गया। संवाद के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा यात्री सुविधाओं, ट्रेनों एवं विभिन्न रेल विकास संबंधी बिंदुओं पर उठाये गये प्रश्नों पर उन्हें जानकारी भी रेल अधिकारियों ने दी।

वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार रौशन, वरीय मंडल अभियंता समन्वय एच.सी.यादव, वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक रूपेश कुमार तथा वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक सुधांशु रंजन, वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त आशीष मिश्रा भी शामिल थे। अंत में मीडिया प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापन अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार रोशन द्वारा किया गया, जबकि वर्चुअल संवाद का संचालन वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री रूपेश कुमार द्वारा किया गया।

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