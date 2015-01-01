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गिरफ्तारी:पूर्वा एक्सप्रेस की चेन पुलिंग करते दो गिरफ्तार

सासाराम3 घंटे पहले
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डीडीयू-गया रेल खंड पर सासाराम स्टेशन के पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर दूर शंकर कॉलेज के समीप पूर्वा एक्सप्रेस के चेन पुलिंग करते दो रेल यात्रियों को आरपीएफ एस्कॉर्ट टीम ने गिरफ्तार किया है। सासाराम के अशोक कुमार व रवि चौबे को आरपीएफ एस्कॉर्ट टीम ने गिरफ्तार किया है।

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