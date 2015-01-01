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क्लर्क सस्पेंड:फर्जीवाड़ा के आरोप में दो क्लर्क सस्पेंड

सासारामएक घंटा पहले
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फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे शिक्षक की बर्खास्तगी के बाद भी उन्हें सात माह तक वेतन भुगतान करने के आरोप में स्थापना शाखा के दो लिपिकों को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए डीईओ संजीव कुमार ने बताया कि विभागीय लिपिक नंद कुमार झा व सुरेंद्र प्रसाद को 35540 कोटि के शिक्षक के फर्जी प्रमाण पत्र के सत्यापन को दबाने व वेतन भुगतान करने के आरोप है। निलंबित लिपिकों को तीन दिनों के अंदर प्रभार सौंप देने का निर्देश दिया गया है। मंगलवार को उनसे प्रभार लेकर उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ था। पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय उप निदेशक सह लोक सूचना पदाधिकारी ने इस मामले में 24 अगस्त को डीईओ संजीव कुमार को पत्र भेज दोषी लोक सेवक को चिन्हित कर स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया था।

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