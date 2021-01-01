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कार्रवाई:इंद्रपुरी मेंं दो शराब धंधबाज भेजे गए जेल

सासाराम7 घंटे पहले
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इंद्रपुरी में एन एच टू सी मुख्य सड़क पर शनिवार की देर रात्रि पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पल्सर बाइक से 75 लीटर देशी शराब ले जा रहे दो तस्कर को पुलिस उस समय धर दबोचा। जब पुलिस द्वारा गाड़ी रुकवाने के बाद दोनों तस्कर मोटरसाइकिल से कूदकर भागने लगे। इस संबंध में इंद्रपुरी थाना अध्यक्ष सरफराज हुसैन ने बताया कि पुलिस द्वारा पीछा कर दोनों धंधेबाजों को पकड़ा गया तथा उनके बाइक से बोरी में बरामद 75 लीटर देशी महुआ शराब एवं पल्सर गाड़ी को जब्त कर थाना लाया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अकबरपुर निवासी मनोज कुमार के रूप में की गई।

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