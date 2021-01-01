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कोरोना अपडेट:दाे नए मरीज मिले, एक ने काेराेना काे दी मात

सासारामएक घंटा पहले
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  • जिले में अब कोरोना के 12 सक्रिय मरीज बचे

काेराना कहर के खात्मा के लिए जिले में चलए जा रहे काेविड टीकाकरण के बीच धिमी रफ्तार में संक्रमण जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को दाे नए पाॅजिटिव मरीज मिले है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 6894हो चुकी है। जबकि एक संक्रमित मरीज ने काेराेना काे मात देकर स्वस्थ हाेने के बाद घार वापसी की है। अबतक जिले में कुल 6835 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए है। यहां अबतक कुल 47 कोरोना संक्रमित मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। जिले में 12 एक्टिव संक्रमित बचे हैं जिनका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी रितुराज ने बताया कि 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना दाे नए मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज स्वस्थ भी हुआ है। यहां अभी भी 12 सक्रिय मरीज बचे है। जिन्हें होम आइसोलेशन में रख कर इलाज किया जा रहा है। अबतक 526897 सैंपल जांच के लिए संग्रहित किया गया है, जिसमें से 525262 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और 929 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है।

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