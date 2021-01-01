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हादसा:अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, छोटे भाई को इंटर की परीक्षा दिलाने ले जा रहे बाइक सवार युवक की मौत

सासारामएक घंटा पहले
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सासाराम- आरा स्टेट हाईवे पर अगरेर थाना के रामगढ़ गांव के समीप बुधवार को अज्ञान वाहन की ठाेकर से बाइक चला रहे एक युवक की मौके पर मौत हो गई। जबकि बाइक पर पीछे बैठा छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक विशाल कुमार व घायल बिट्‌टृ कुमार नोखा थाना के धारूपुर गांव निवासी गोविंद महतो के पुत्र बताए जाते है। घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने हालत गंभीर बताते हुए बनारस रेफर कर दिया। अगरेर थानाध्यक्ष सुशांत कुमार ने बताया कि विशाल अपने छोटे भाई बिट्‌टू को बाइक से लेकर इंटर की परीक्षा दिलाने के लिए सासाराम के श्री शंकर इंटर स्तरीय विद्यालय स्थित केंद्र पर जा रहा था।

इसी दौरान मोकर पुल और रामगढ़ मोड़ के बीच किसी अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। थानाध्यक्ष की माने तो घटना के संदर्भ में आस-पास के लोगों से पूछ ताछ भी की गई। लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं कि बाइक को ठोकर मार भागने वाला वाहन कौन सा था। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। क्षतिग्रस्त बाइक को थाना परिसर लाया गया है।

ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दब कर युवक की गई जान

दरिहट थाना क्षेत्र के अहरांव गांव के समीप सोन नदी से दाह संस्कार कर ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे 17 वर्षीय युवक की मौत ट्रैक्टर पलट जाने से हो गई। मृतक अहराव निवासी कृष्णा पासवान का 17 वर्षीय बेटा अमरजीत पासवान बताया जाता है। मृतक अपने परिजनों व ग्रामीणों के साथ दादा केशव पासवान की मौत के बाद सोन नदी से दाह संस्कार कर ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव लौट रहे थे। इसी दौरान गाव के समीप ट्रैक्टर सड़क के किनारे खाई में अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें अमरजीत ट्रैक्टर के टाली में दबकर मौत हो गई।

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