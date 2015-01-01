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सातवां चरण:चुनाव की वजह से ग्राम परिवहन योजना ठप

सासारामएक घंटा पहले
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  • आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक ही निर्धारित थी

रोहतास जिले में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण का कार्य विधानसभा चुनाव की वजह से ठप है। आवेदकों के द्वारा प्रखंड कार्यालयों में आवेदन जमा नही किया जा रहा है। बता दें कि 25 सितंबर से बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ 28 अक्टूबर को जिले में प्रथम चरण के मतदान के कारण विभागीय कार्यों में अचानक कमी आ गई। हालांकि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से प्रखंड से लेकर जिला तक के सभी विभागों में चुनाव कार्यों की वजह से अन्य विभागीय कार्यों मेंं ढिलाही बरती जाने लगी।

जिस कारण से जिले के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण के आवेदनों को जमा करने का कार्य अचानक ठप हो गई। सातवें चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक ही निर्धारित की गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कार्य में शिथिलता आ गई।

245 पंचायतों में 1515 वाहन दिए जाएंगे, 9 सौ से ज्यादा दिए जा चुके
जिले में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुकों को 245 पंचायतों में कुल 1515 वाहन दिए जाने है। इस योजना द्वारा छह चरण में अबतक नौ सौ से अधिक लाभुकों को ऑटो व अन्य वाहन उपलब्ध करा दिए गए है। एक बात बता दें कि छह चरण तक जिले के 245 पंचायतों में सिर्फ 1225 वाहन ही देने का सरकार ने लक्ष्य तय किया था। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को नजदीक आते देख सरकार ने निर्धारित लक्ष्य में बढ़ोतरी करते हुए प्रत्येक पंचायत में दो वाहन की संख्या और बढ़ाई गई है।

सरकार द्वारा हाल में जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अब प्रत्येक पंचायतों के सात लाभुकों में से चार अनुसूचित जाति व जनजाति के तथा तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक होंगे। इससे पूर्व पांच लाभुकों में से तीन अनुसूचित जाति व जनजाति के तथा दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से चयनित किए जाते थे। पूर्व में एक पंचायत के मात्र पांच लाभुकों को ही इस योजना का लाभ देने का प्रावधान था, जिसके बढ़ाकर अब प्रति पंचायत सात लाभुक कर दिया गया है।

ई-रिक्शा पर भी मिल रहा अनुदान
ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपए अनुदान देने की सुविधा है। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है वाहन का शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर होने वाली कुल राशि के तहत लाभ मिलेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह ने बताया की विधानसभा चुनाव के कार्यों की वजह से विभागीय कार्य में शिथिलता आयी है। मतगणना के बाद ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कार्यों में तेजी आएगा। बेरोजगार खुद के वाहन के मालिक बन सकेंगे।

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