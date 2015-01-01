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जागरूकता:विपरीत परिस्थितियों में भी जगाई जागरूकता की अलख

सासारामएक घंटा पहले
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  • किशोरियों को बताया शिक्षा का महत्त्व, विद्यालय जाने को किया राजी, आंगनबाड़ी सेविका पूजा ने दी नई दिशा

जब व्यक्ति के अंदर समाज में परिवर्तन लाने का जज्बा एवं हौसला हो तो इसे किसी भी परिस्थितियों में पूरा किया जा सकता है, एवं समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है रोहतास जिले के अमरी गांव वार्ड संख्या 11 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका पूजा कुमारी ने। रेड लाइट एरिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र सेक्टर 03, केंद्र संख्या 330 की सेविका पूजा कुमारी ने इस माहौल में रहने वाली किशोरियों को एक नई दिशा प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़कर बेहतर जीवन जीने की राह दिखाई है।

अमरी गांव नट समुदाय बाहुल्य गांव है। इस गांव में लोगो का मुख्य पेशा नाचने-गाने का है। अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के लोग लड़कियों को किशोरावस्था में ही नाच गाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें इस व्यवसाय में धकेल देते हैं। पिछले वर्ष सेविका के रूप में चयनित होने पर पूजा कुमारी ने कड़ी मेहनत करके गांव के अशिक्षित लोगों को समझाया और किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्र तक लाने में कड़ा संघर्ष किया। पूजा कुमारी ने कठोर और निरंतर प्रयास को पूरी तरह से नियमित कर के परिवारों तक जाकर शिक्षा का महत्व को समझाती रही। काफी संघर्ष के बाद पूजा लोगों को जागरूक करने में सफल हुई।

आंगनबाड़ी से जुड़े कार्यों को बखूबी अंजाम दिया
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस सुनीता कुमारी ने बताया सेविका पूजा कुमारी ने आईसीडीएस के तहत चलाए जा रहे सभी कार्यों को अपने आंगनवाड़ी केंद्र में पूर्ण करवाया। गांव की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं से मिलकर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को पहुंचाया। इस दौरान गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को एएनसी सुनिश्चित करने, कैल्शियम तथा आईएफए गोलियां और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।

शुरुआती दौर में आईं अनेक समस्याएं, बाद में लोगों की सोच बदली
आंगनबाड़ी सेविका पूजा ने बताया कि शुरुआती दौर में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ गांव के लोगों के भी ताने सुनने पड़े थे। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गांव की किशोरियों को बेहतर दिशा देने की ओर अग्रसर करती रही। उन्होंने बताया कि काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों की सोच बदली और लोगों ने लड़कियों को पढ़ाने को राजी हुए।
कड़े संघर्ष के बाद पूजा को मिली सफलता, अब लड़कियां जा रहीं विद्यालय
कड़े संघर्ष के बाद पूजा को मिली इस सफलता की वजह से आज गांव की सैकड़ों लड़कियों ने अपने परंपरागत धंधा नाच एवं गाना को छोड़कर अपना भविष्य सवारने के लिए विद्यालय जाना शुरू कर दिया है। पूजा कुमारी ने स्वयं गांव के कई लड़कियों का विद्यालय में नामांकन करवाया है आंगनवाड़ी सेविका पूजा कुमारी की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदतों का पालन करते हैं।

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