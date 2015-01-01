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हाहाकार:वाटर सप्लाई ठप होने से कई मुहल्लों में हाहाकार

सासाराम3 घंटे पहले
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शहर के कई मोहल्लों में वाटर सप्लाई ठप पड़ जाने से पेयजल को लेकर हाहाकार मच गया है। शहर के काजीपुरा, नवरतन बाजार, जानी बाजार, गुरुद्वारा रोड, सफुल्लागंज, शहजलालपीर, टकसाल संघत, खिड़कीघाट, लश्करीगंज, महाजन टोली, बरादरी, सागर, चलनियां, दलेल समेत एक दर्जन मोहल्लों में कई दिनों से जलापूर्ति नहीं हो रही है।

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