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परेशानी:दबंगों ने नहर को अतिक्रमित कर बना लिया खटाल, किसानों को हो रही परेशानी

शेखोपुरसराय26 मिनट पहले
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शेखोपुरसराय प्रखंड अंतर्गत सुगिया एवं चरुआमा गांव को जोड़ने वाली नहर कई गांवों के किसानों को कृषि के लिए पानी को मुहैया कराती है। जिससे किसान फसल चक्र के समयानुसार इस नहर का पानी का उपयोग कर अपने फसल को उपजाते हैं। लेकिन उक्त नहर पर स्थानीय दबंगों द्वारा अतिक्रमित कर उस पर मवेशियों का खटाल बना लिया। जिससे दिन प्रतिदिन इस नहर का स्वरूप छोटा होते जा रहा है। जिसके कारण आनेवाले दिनों में किसानों को पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। गौरतलब है कि इन दिनों जिला प्रशासन जिले के तालाब, नदी, पैन को खोजकर उसे अतिक्रमण से मुक्त कराने दावा कर रही है, लेकिन उक्त दावे सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह गयी है। यह नहर मुर्गियाचक, सुगिया, प्रेमचंद बीघा आदि गांव के किसानों के कृषि कार्य हेतु पानी का एक मात्र स्रोत है और जिस तरह से नहर का अतिक्रमण किया जा रहा है वह भविष्य में किसानों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है और फसल के लिए किसानों को पानी की समस्या पैदा हो सकता है।

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