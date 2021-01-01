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गिरफ्तारी:विदेशी शराब के डिलीवरी ब्वॉय को पुलिस ने दबोचा

शेखोपुरसराय7 घंटे पहले
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जिले में शराब के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस छापेमारी अभियान में अब तक कई लीटर शराब के साथ कई धंधेबाज भी गिरफ्तार हो चुके है। इसी क्रम में पुलिस ने एक शराब धंधेबाज के मकान को भी सील कर दिया है। इस आलोक में शेखोपुरसराय पुलिस ने दूसरा दिन भी शनिवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर मोहब्बतपुर गांव से डिलिवरी ब्वॉय सुमन कुमार को 32 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ऋषभ यादव ने बताया कि पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार सुमन ने बताया कि वह शराब की होम डिलेवरी करता था। तत्पश्चात थानाध्यक्ष ने उसे करोना जांच कराकर उसे जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि शेखोपुरसराय क्षेत्र में इन दिनों शराब माफियाओं गिरोह सक्रीय है।

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