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योजना का लाभ:ग्रामीणों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ

शेखोपुरसराय4 घंटे पहले
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शेखोपुरसराय प्रखंड के ग्राम पनयपुर में नल जल योजना को लेकर गली के बीचों-बीच गड्ढे खोदकर पाइप तो बिछा दिया गया, किन्तु ग्रामीण अब भी नल से जल आने की आस लगाए बैठे है। बिछाए गए पाइप लाइन से पानी तो नहीं मिला। सामना जरूर करना पड़ रहा है जहां इस रास्ते से गुजरने वालों को कीचड़ में हीं चलना पड़ता है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा बोरिंग करवाकर पाइप को गली-गली बिछाकर पानी की टंकी भी लगवा दी गयी।

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