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कोविड-19:टीकाकरण के लिए बनाए जाएंगे 3 कमरे, गाइडलाइन के अनुसार दी जाएगी वैक्सीन

शेखपुरा3 घंटे पहले
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  • वैक्सीन देने वाली टीम में एक वैक्सीन ऑफिसर और चार वैक‍सीनेटर कर्मी होंगे
  • महिला को वैक्सीन मिलते वक्त एक महिला स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीकाकरण का कार्य किया जाना है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी जोर-शोर से चल रही है। जिसको लेकर ज़ूम के माध्यम से गाइडलाइन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की गर्इ। इस बाबत सिविल सर्जन डॉ.वीर कुंवर सिंह ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है।

जारी गाइडलाइन में टीकाकरण को लेकर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई है। गाइडलाइन के अनुसार जहां वैक्‍सीन दी जाएगी वहां तीन कमरे होने चाहिए। पहला वेटिंग रूम होगा, दूसरा वैक्सीनेशन रूम और तीसरा ऑब्जरवेशन रूम। तीनों जगह सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा। वैक्‍सीन देने वाली टीम में एक वैक्‍सीन ऑफिसर और चार वैक्‍सीनेशन कर्मी होंगे।

टीकाकरण रूम में किसी महिला को वैक्‍सीन मिलते वक्‍त एक महिला स्‍टाफ मेंबर की मौजूदगी अनिवार्य होगी। गाइडलाइंस के अनुसार, टीकाकरण की एक साइट पर दिनभर में केवल 100 लोगों को टीका लगेगा। अगर लॉजिस्टिक्स की सुविधा अच्‍छी है, तो इसे बढ़ाकर 200 भी किया जा सकता है।
पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जायेगा टीका
कोविड वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से कम आयु के उन लोगों को दी जाएगी, जिनको अन्य बीमारियां हैं। इसके बाद बाकी लोगों को इसकी उपलब्धता के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। वहीं, प्रथम चरण में वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ विभाग के कर्मी का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है।

एसीएमओ डॉ.कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टिका उपलब्ध कराने के बाद जिले से सभी लोगो को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जायेगा। जिले मतदान के तर्ज पर कोरोना वैक्सीन जिले 7 लाख लोगों को दिया जायेगा।
आईडी कार्ड से होगी पहचान
कोविड वैक्‍सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए वैक्‍सीन के स्‍टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन की रियल-टाइम जानकारी मिलेगी। किसे वैक्‍सीन मिली है और किसे नहीं, उसका डेटा भी यहां उपलब्ध होगा। वैक्‍सीन के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट जल्द लॉन्च की जाएगी। वहां पर वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट जैसे 12 फोटो आईडीज में से एक के सहारे रजिस्टर्ड कर पाएंगे।
टीकाकरण कार्यक्रम की टाइमिंग
टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 09 से शाम 05 बजे तक चलेगा। लाभार्थी यानि जिनको टीका लगाया जाना है, उनको अलग-अलग समय पर बुलाया जाएगा, जिससे की भीड़-भाड़ ना हो। इसके साथ ही टीका लगाने के बाद सभी प्रकार साइड इफेक्ट आदि का भी ख्याल रखा जायेगा। इसको लेकर पर्याप्त संख्या में स्वास्थ कर्मी को तैनात किया जायेगा।

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