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चंडी:हथियार का भय दिखा सीएसपी संचालक से 54 हजार की लूट

शेखपुरा3 घंटे पहले
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चंडी थाना अंतर्गत एनएच 431 पर कोयल बिगहा गांव के समीप बदमाशों ने गुरुवार को हथियार का भय दिखाकर बैंक के सीएसपी संचालक से 54 हजार नकदी, मोबाइल, बाइक की चाभी व जरूरी कागजात लूट लिया। वारदात को अंजाम दे, बिना नंबर के अपाची पर सवार हो तीनों लुटेरे हरनौत की ओर फरार हो गए। पीड़ित कोयल बिगहा निवासी दिलीप सिंह से घटना की सूचना पाकर पुलिस जांच में जुट गई।

पीड़ित ने बताया कि गांव में वह दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। नरसंडा स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा से 54 हजार की निकासी कर वह बाइक से गांव लौट रहे थे। उसी दौरान चौहर बाबा के समीप पूर्व से बिना नंबर की अपाची के साथ तीन बदमाश मौजूद थे।

बदमाशों ने उनकी बाइक जबरन रोक ली। लुटेरों ने कहा कि यहां मर्डर हुआ है, तुम जानते हो। वह कुछ समझ पाते इससे पहले दो लुटेरों ने पिस्टल निकाल कनपटी में सटा दिया और बाइक की चाबी निकाल ली।

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