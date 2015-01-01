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क्राइम:अंडा व्यवसायी की हत्या कर शव को शीशम के पेड़ पर टांगा

शेखपुरा3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने कहा कि कुछ दिन पहले मृतक ने 18 लाख में बेची थी जमीन

बरबीघा प्रखंड अंतर्गत गांधी सरोवर तालाब के समीप बगीचे के एक शीशम पेड़ पर एक व्यक्ति की लाश फांसी के फंदे में लटकी मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान सामाचक मोहल्ला निवासी उमा चौधरी के रूप में की गयी है। सुचना के बाद मौके पर पहुंची मिशन ओपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु शेखपुरा के सदर अस्पताल भेज दिया है।

गुरुवार की सुबह अखबार बांटने के क्रम में हॉकर ने देखी और शोर मचाने पर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सुचना पुलिस को दी। वहीं, पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सक डॉ.अर्जुन प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम में उक्त बातें सामने आयी है कि दूसरे स्थान पर इसकी पतले कपड़ा या अन्य वस्तु से हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ पर टांग दिया है।

इस बाबत मिशन ओपी फ़ैयाज़ अहमद ने बताया कि छानबीन में पता चला है कि मृतक अंडा व्यवसायी है और कुछ दिन पूर्व वह 18 लाख में अपनी जमीन बेचकर अन्य दूसरे स्थान पर सात लाख रुपए में जमीन की ख़रीददगी की थी। उनके चार पुत्र और दो पुत्री है। शेष बचे रुपए को लेकर उनके पुत्रों के बीच अक्सर विवाद होते रहता था।

प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का है और इसे आत्महत्या का प्रयास दिया गया है। पुलिस हरेक बिंदु पर मामले की जाँच कर रही है। दोषी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्सा नहीं जाएगा। उस अपराधी हर-हाल में सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।

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