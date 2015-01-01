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लापरवाही:धड़ल्ले से चल रहा है शराब निर्माण का धंधा

शेखपुरा26 मिनट पहले
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शेखोपुसराय प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में धड़ल्ले से शराब का कारोबार फल-फूल रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई वरीय अधिकारी से शिकायत कर चुके है लेकिन अब तक किसी प्रकार की करवाई नहीं किया गया है। इस बाबत ग्रामीण बताते है कि शेखपुरा-नवादा जिले अंतर्गत शेखोपुरसराय के सीमावर्ती इलाकों के पहाड़िया सहित आदि गांवों में बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण किया जाता है। जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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