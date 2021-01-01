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चुनाव:स्क्रूटनी में सभी नामांकन पत्र सही पाए गए

शेखपुराएक घंटा पहले
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बुधवार को पैक्स चुनाव के लिए सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गयी। जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तत्पश्चात शुक्रवार को इच्छुक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। अगर कोई उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेते हैं तो चुनाव में बाकी बचे उम्मीदवार के बीच पैक्स चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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