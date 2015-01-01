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सुविधा:अश्विन पोर्टल से आशा खुद बनाएंगी अपनी हाजिरी

शेखपुरा3 घंटे पहले
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  • अब प्रोत्साहन राशि के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर, जन-जन तक पहुंचाने में आशा की भूमिका अहम

आशा कर्मियों को अब अश्विन पोर्टल के माध्यम से अपने किए हुए कार्यों का मेहनताना खुद से अपलोड करना होगा। इसके लिए आशा कर्मियों को यह निर्देश दिया गया कि जो भी काम करती हैं। इस काम के मेहनताने का सारा डिटेल खुद से भरके अश्विन पोर्टल पर अपलोड कर देना है। इस तरह के अब इन लोगों को बीसीएम और प्रबंधक के ऊपर अपने वेतन के लिए आश्रित नहीं रहना होगा।

जिसके कारण इनको समय से वेतन का भुगतान हो जाएगा। सरकार ने आशा के प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए ई अश्विन पोर्टल लांच किया है। जिसके माध्यम राज्य से ही आशा का प्रोत्साहन राशि का भुगतान उसके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। जिससे आशा कार्यकर्ताओं को ससमय प्रोत्साहन राशि उपलब्ध हो सकेगा।

जिससे आशा पूरे मनोभाव से अपने कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। इसको लेकर शहर के गिरिहिंडा चौक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर में कार्यरत आशा एवं आशा फेसिलेटर का अश्विन वेब पोर्टल का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.अशोक कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, केयर इंडिया के मीनाक्षी गौतम सहित आशा कार्यकर्ता मौजूद थे।

स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में आशा की भूमिका अहम
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.अशोक कुमार ने बताया कि जिले की आशा स्वस्थ्य गांव की विकास के लिए बीमारियों से बचाव तथा स्वास्थ्य वर्धन के कार्य करती है। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण स्वच्छता दिवस को आयोजित करने में आशा की प्रमुख भूमिका है। बच्चों को टीकाकरण के लिए केन्द्र लाना, माता तथा गर्भवती को आंगनबाड़ी केन्द्र लाकर उनकी जांच करने में मदद करना। सुरक्षित मातृत्व एवं बाल मृत्यु दर कम करने के लिए संस्थागत प्रसव के लिए आशा प्रमुख प्रेरक है।

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