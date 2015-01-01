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बाइक सवार घायल:दूसरे को बचाने के चक्कर में बाइक सवार घायल

शेखपुरा26 मिनट पहले
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शेखपुरा-अरियरी मुख्य मार्ग परपंढर मोड़ के समीप साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में गिरकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बाबत घायल उपेंद्र नारायण प्रसाद ने बताया कि वह शिक्षिका पुष्पा कुमारी को हुसैनाबाद स्थित मध्य विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान पंढर मोड़ के समीप सामने से आ रहे एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

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