पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:ब्रह्माकुमारी बहनों ने आध्यात्मिक दीपावली का किया आयोजन

शेखपुरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के सदर अस्पताल स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय केंद्र पर धूमधाम से आध्यात्मिक दीपावली उत्सव मनाया गया। जिसमें बेगूसराय सेंटर के संचालिका बहन कंचन भी शामिल रही। इस दौरान महोत्सव में उपस्थित लोगों को मेडिटेशन तथा दीपावली के महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसकी जानकारी देते हुए शेखपुरा सेंटर के संचालिका बहन अन्नू ने बताया कि बेगूसराय सेंटर के संचालक का बहन कंचन के द्वारा लोगों को मेडिटेशन क्लास कराई गई। इसके साथ ही धूमधाम से मनाए जाने वाले दीपावली पर्व की महत्ता के बारे में भी विस्तृत जानकारी दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की झांकियां भी प्रस्तुत किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें