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बिहार चुनाव 2020:10 नवंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी दाेनों विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती

शेखपुरा32 मिनट पहले
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  • जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के 21 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में जिले दोनों विधान सभा का चुनाव 28 अक्टूबर को शांति पूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के 21 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 10 नवंबर को देर शाम तक आएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित मतगणना स्थल पर सबसे पहले पोस्टल बैलट पेपर की गिनती शुरू करने की व्यवस्था की जायेगी। इसकी गिनती हो जाने के बाद ही ईवीएम में पड़े मतों की गिनती सुबह 8 बजेकी जाएगी। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गयी है।

प्रशासनिक पदाधिकारियों के मुताबिक विधानसभा वार मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाया गया है। एक राउंड की गिनती होने में करीब 20 से 25 मिनट का समय लगने की संभावना है। जिसके लेकर शेखपुरा विधानसभा के कुल 367 मतदान केंद्रों का मतगणना 27 राउंड में किया जायेगा। जिसमें लगभग 10 घंटे से अधिक लगने की सम्भावना है। जबकि बरबीघा विधान सभा के कुल 323 मतदान केंद्रों का मतगणना 24 राउंड में किया जायेगा। जिसमें कुल 09 घंटे से अधिक लगने की सम्भावना है। इसके अनुसार संभावित शाम 5 बजे से 6 बजे तक उम्मीदवारों का रिजल्ट आएगा।

त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में स्ट्रांग रूम, अर्धसैनिक बलों का लगा है पहरा
जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के बाद ईवीएम को जवाहर नवोदय विद्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इसे त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। पूरा जवाहर नवोदय विद्यालय को अर्धसैनिक बलों के हवाले है। पहले स्तर पर अर्धसैनिक बलों को यह जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही दोनों विधान सभा के लिए 6 मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पूरे परिसर और आसपास स्थानों में कुल 16 सीसीटीवी लगवाए गए हैं। वहीं, विद्यालय के अंदर सिर्फ वही जा सकते हैं, जो अधिकृत हैं। दूसरे स्तर पर राज्य स्तरीय सुरक्षा बल और तीसरे स्तर के सुरक्षा के लिए जिला स्तर के सुरक्षा के बल को तैनात किया गया।

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