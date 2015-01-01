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निरीक्षण:पीएचसी का सीएस ने किया औचक निरीक्षण

शेखपुरा25 मिनट पहले
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अरियरी पीएचसी का गुरुवार को सिविल सर्जन डॉ.वीर कुंवर सिंह के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल प्रभारी सहित सभी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की विधि व्यवस्था के साथ-साथ अस्पताल के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी नर्सों का कामकाज का भी जांच किया गया।

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