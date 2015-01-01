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जागरुकता रथ:सीएस ने एचआईवी एड्स जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

शेखपुरा3 घंटे पहले
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जिले में विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरुकता व बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत ही राज्य स्तर पर भेजी गई एचआईवी एड्स जागरुकता रथ को सिविल सर्जन डॉ.वीर कुंवर सिंह ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। यह रथ 23 दिसंबर तक कुल 7 दिनों में जिले के दर्जनों गांवों का दौरा करेगी।

जिस दौरान मुफ्त एचआईवी टेस्ट, गुप्त रोग, नशे को रोकने के लिए काउंसलिंग से लोगों को एचआईवी एड्स जैसी बीमारी के बारे में जागरूक किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है और इस का कोई पक्का इलाज संभव नहीं है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है।

यह रोग असुरक्षित शारीरिक संबंध, दूषित इंजेक्शन का इस्तेमाल, एचआईवी ग्रस्त रक्त के चढ़ाने के साथ व एचआईवी से पीड़ित मां से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को हो सकता है। उन्होंने कहा कि एचआईवी प्रभावित व्यक्ति एंटी रेट्रोवायरल दवाइयां लेकर एक लंबा व सेहतमंद जीवन जी सके।

यह दवाइयां मरीज को एआरटी केंद्रों में इलाज शुरू करवाने के बाद मुफ्त दिया जाता है। इस अवसर पर स्वास्थ विभाग के डीपीएम डॉ.श्याम कुमार निर्मल, एसीएमओ डॉ.कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह, यूनिसेफ़ के प्रतिभा झा, प्रबंधक धीरज कुमार सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही।
गर्भवती महिलाओं को दिया जायेगा एचआईवी परामर्श एवं जांच
गर्भवती महिला से बच्चे को ये संक्रमण होने की आशंका सबसे अधिक होती है। दरअसल, गर्भ में पल रहा बच्चा अपने पोषण के लिए मां पर ही निर्भर होता है। ऐसे में उसके संक्रमित होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। साथ ही मां का दूध भी संक्रमण का कारण बन सकता है। डीपीएम श्याम कुमार निर्मल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को एचआईवी परामर्श एवं जांच किया जाना है।

जो जागरुकता रथ के माध्यम से गांव-गांव घूमकर गर्भवती महिलाओं का जांच करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एचआईवी संक्रमित गर्भवती का सुरक्षित प्रसव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उचित सलाह उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, जन्म से 18 माह तक होने वाले शिशु को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी जागरुकता रथ के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा।
जिले में अब भी 2 गर्भवती महिला एड्स से पीड़ित

सिविल सर्जन डॉ.वीर कुंवर सिंह ने बताया कि जागरुकता को लेकर संचालित विभिन्न गतिविधियों के कारण जिले में एड्स के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। जिले में 2003 से अब तक एड्स के कुल 320 मामले सामने आये हैं। वहीं, वर्ष 2020 में 8 मामले ही सामने आये हैं। जिसमें 4 पुरुष व 4 महिला शामिल है, जिसमें 2 गर्भवती महिला शामिल है। जिसका इलाज किया जा रहा है।
रोग को लेकर समाज में व्याप्त हैं भ्रांतियां, इसे दूर करना होगा
एड्स को लेकर समाज में आज भी कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। इसे लेकर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जैसे एड्स एक साथ खाने-पीने, एक ही शौचालय के उपयोग, किसी जानवर, मक्खी या मच्छर के काटने खांसने व छींकने से नहीं फैलता है। संक्रमित होने के बावजूद व्यक्ति आमतौर पर सामान्य रूप से अपना जीवन-यापन कर सकते हैं।

उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। वहीं, लगातार बुखार व खांसी रहना, वजन का तेजी से गिरावट, मुंह में घाव निकल आना, त्वचा पर खुजली वाले चकते उभरना, सिरदर्द, थकान, भूख नहीं लगना रोग के सामान्य लक्षणों में शुमार है।
ऐसे कर सकते हैं एड़स बीमारी का रोकथाम
सिविल सर्जन डॉ.वीर कुंवर सिंह ने बताया कि यौन सम्पर्क से पूर्व बचाव के सुरक्षा के आवश्यक उपाय करें। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर उसकी सम्पूर्ण जांच अवश्य करवा लें। हमेशा डिस्पोजेबल सुई का उपयोग करें। गर्भवती महिलाओं, टीबी के रोगियों, यौन रोगियों एवं जनसामान्य को निःशुल्क परामर्श एवं जांच सेवा उपलब्ध कराई जाती है। एचआईवी पॉजीटिव एवं एड्स पीड़ितों के उपचार के लिए एआरटी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां निःशुल्क औषधी एवं उपचार उपलब्ध है।

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