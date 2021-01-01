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दो बूंद जिंदगी की:पल्स पोलियो अभियान का सीएस ने किया शुभारंभ

शेखपुरा7 घंटे पहले
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  • शून्य से 5 वर्ष के डेढ़ लाख से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी ड्रॉप पिलाने का रखा गया है लक्ष्य

रविवार को सदर अस्पताल में पल्स पोलियो का अभियान का सिविल सर्जन डॉ.वीर कुंवर सिंह एवं एसीएमओ डॉ.कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से बच्चों को दो बूंद दवा पिलाकर शुभारंभ किए। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के 0 से 5 वर्ष के डेढ़ लाख से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 353 टीम गठित की गई है। कार्यक्रम को सख्त निगरानी करने के लिए 101 सुपरवाइजर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा 10 अस्थाई टीम भी बनाया गया है।

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सिविल सर्जन ने कहा कि पल्स पोलियो दवा पिलाने का कार्यक्रम 05 फरवरी तक किया जाएगा। पोलियो से छोटे-छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है इसलिए बच्चे को पल्स पोलियो ड्राप पिलाई जाती है। डॉ. वीर कुंवर सिंह ने बताया कि पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो किसी व्यक्ति के शरीर को लकवा ग्रस्त कर देता है। चुकीं बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है इसलिए उसे इस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। जिले के सभी परिजनों से अपील की गई है कि अपने अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोलियो दवा अवश्य पिलाएं।

सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कर पिलाई जाएगी दवा
एसीएमओ ने बताया कि पल्स पोलियो की दवा एएनएम, आशा आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा कोविड-19 एवं सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए पिलाई जाएगी। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अभियान की सफलता के लिए डोर टू डोर, ट्रांजिट टीम, सुपरवाइजर आदि को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक दल में एक आशा और एक आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका शामिल है, जो घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलागी। दवा पिलाने के बाद बच्चों के और उनके माता-पिता का नाम, मकान संख्या आदि फॉर्म भरकर अपने केंद्र में जमा कराएगी। एसीएमओ ने बताया कि पोलियो एक खतरनाक वायरस जनित रोग है, यह बीमारी विशेष रूप से छोटे-छोटे बच्चों को को कुप्रभावित करता है। इससे बचने के लिए लोगों को अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर देनी चाहिए। उसके साथ बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण भी करना चाहिए जो 12 जानलेवा बीमारियों से बचाता है।

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