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बाजार गुलजार:नौ महीने से ठप बाजार में धनतेरस पर आयी रौनक, तीन कराेड़ से अधिक की खरीदारी

शेखपुरा4 घंटे पहले
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  • बाजार में उमड़ी ग्राहकों की भारी भीड़, सर्राफा सहित अन्य मंडियों में ढाई करोड़ रुपए से अधिक का हुआ कारोबार

धनतेरस पर्व को लेकर खरीदारी का बाजार देर रात तक गर्म रहा। धनतेरस के मौके पर कुछ न कुछ नए सामान खरीदने की परंपरा रही है। गुरूवार को इसको लेकर लोगों में खरीदारी करने का उत्साह अहले सुबह से बना रहा, जिसके कारण देर रात तक बाजारों में भीड़ उमड़ी रही। धनतेरस को लेकर बाजारों में एक सप्ताह पूर्व से ही तैयारी चल रही थी। बाजार में बर्तन दुकान, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, जेवरात, बाइक, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, अलमीरा, कुर्सी जैसे सामग्री दुकानों पर मेला जैसा नजारा दिखा।

स्वर्णाभूषण की दुकान से लेकर मिठाई व पटाखों बेचने वालों के दुकानों पर ग्राहकों का भीड़ देखते ही बन रही थी। हर लोग धनतेरस को लेकर कुछ न कुछ नया सामान खरीदने के चक्कर में एक दुकान से दूसरी दुकान पहुंचकर अपनी इच्छानुसार सामानों को खरीदने में मशगूल दिखे। धनतेरस के अवसर पर बर्तनों, सोने-चांदी के सिक्के, आभूषण तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामानों की जमकर खरीददारी हुई। वहीं, वाहन एजेंसियों ने भी जमकर वाहनों की बिक्री की। इस अवसर पर बाइक शो रूम में खरीददारों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई।

देर रात तक शहर के मंडियों में खरीदारी करते रहे। वहीं, ग्रामीण इलाकों में भी धनतेरस का माहौल काफी उत्साहपूर्ण रहा। सुबह से ही दुकानों पर व्यवसायियों के द्वारा अपने समानों की खरीद बिक्री की व्यवस्था अनवरत देर रात तक चलती रही। इस मौके पर दुकानदारों की चांदी रही। हर समानों की कीमत आसमान छूता नजर आया। आमजन बढे़ हुए दामों पर सामान लेने को विवश नजर आये। इस दौरान लोगों में कोरोना का भय नहीं दिखा। धनतेरस पर धातु की खरीदारी शुभ फलदायी होता है़।

जिसको लेकर आभूषणों के दुकानों पर सुबह से लेकर देर शाम तक भीड़ लगी रही़। महिलाएं जहां गले का सेट, कान की बाली, नोजपिन व पायल खरीद रही रही थी, वहीं पुरुष अंगूठी व चेन की खरीदारी में मशगूल थे। कई लोग चांदी के सिक्के की खरीदारी में काफी उत्साहित थे़। दुकानों में चांदी के सिक्के की कीमत में भी अंतर पाया गया जो 1000 रुपये से 1100 रुपये तक थे़। हालांकि अंग्रेजी शासन काल के दौरान बनी महारानी विक्टोरिया के चित्र वाले सिक्के 1000 से 1200 रुपये में बिके़। ज्वेलरी सचिन शेरगिल, नरेश कुमार, महेश कुमार आदि ने बताया कि इस बार धनतेरस का बाजार काफी अच्छा रहा। लोगों ने जमकर चांदी के सिक्के व जेवरात की खरीदारी की।

धनतेरस पर ‌~3 करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार
धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस दौरान जिला में करीब तीन करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई। धनतरेस के मौके पर युवाओं के बाइक की खरीद पर जमकर पैसे खर्च किए। वहीं, महिलाओं ने सोने, चांदी के गहने पर जमकर पैसे खर्च किए। सोने -चांदी के आभूषणों के साथ ही बर्तन की खरीद पर खर्च की गई राशि एक करोड़ रूपये से अधिक आंकी गई है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ी रही और लोग टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रिज आदि सामानों की खरीददारी की। इस धनतेरस में लगभग 80 लाख रूपये से अधिक इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीददारी हुई। वहीं, बाइक सहित अन्य वाहन की खरीददारी भी 80 लाख रुपए से अधिक रही।

वाहनों की भी हुई धमाकेदार बिक्री
धनतेरस पर वाहनों की भी धमाकेदार बिक्री हुई। जिसमें सबसे अधिक बाइक की खरीदारी हुई। शहर के अलग-अलग शो रूम में नये-नये लेटेस्ट डिजाइन के बाइकों ने खरीदारों का मन मोह लिया। युवा वर्ग ने जहां तेज रफ्तार वाले स्पोर्ट्स बाइक को पसंद किया, वहीं, युवतियां व महिलाओं ने जमकर स्कूटी खरीदी। शहर के विभिन्न बाइक के शोरूम में सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रही। शोरूम संचालक भी धनतेरस पर अपनी विशेष तैयारी कर रखा था। बताया जाता है कि हीरो कंपनी के पैशन प्रो, आइ स्मार्ट, ग्लैमर, स्पलेंडर प्रो का जहां डिमांड रहा। होंडा में साइन, ड्रीम युगा, लिवो, यूनीकॉर्न तथा बजाज में पल्सर, डिस्कवर की जमकर बिक्री हुई। टीवीएस के अपाची एवं स्पोर्ट का डिमांड रहा।

डिनर सेट व स्टील बरतनों की रही डिमांड : धनतेरस पर यदि बर्तन के कारोबार की बात की जाये तो खरीदारी के लिए सबसे अधिक बर्तनों के दुकान पर ही खरीदारों की भीड़ रही। जहां डिनर सेट व स्टीली बर्तनों का भारी डिमांड था़। लोग धनतेरस अपनी जरूरतों के मुताबिक अलग-अलग तरह के स्टील, तांबा, पीतल के बर्तनों के साथ ही कुकर, ग्राइंडर मिक्सर मशीन सहित अन्य सामानों की खरीद करते काफी खुश नजर आये़।

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