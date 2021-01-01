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नई व्यवस्था:पहली अप्रैल से ऑनलाइन मिलेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, प्रखंडों में लगेगा विशेष शिविर

शेखपुराएक घंटा पहले
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  • शेखपुरा पीएचसी में शिविर लगाकर 18 दिव्यांगों को दिया गया दिव्यांगता पत्र

पहली अप्रैल 2021 से किसी भी प्रकार का नया, पुराना या डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत निर्गत नहीं किया जाएगा। पहली अप्रैल से राज्य भर के सभी दिव्यांगजनों को अनिवार्य रुप से यूडीआइडी कार्ड निर्गत किया जाएगा। पहली अप्रैल तक पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का भी ऑनलाइन सत्यापन कर पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जगह यूडीआइडी कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा। जिले के दिव्यांग जनों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने एवं प्रत्येक दिव्यांग जनों को एक विशिष्ट दिव्यांग का पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश में समस्त दिव्यांग जनों के लिए यूडी आईडी पर योजना कार्यान्वित है। आईडी कार्ड राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेज के रूप में मान्य है। दिव्यांग जनों का प्रमाण पत्रों का शत प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन तथा आईडी कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिनांक 28 जनवरी से 28 फरवरी तक विशेष शिविर प्रखंड में लगाया जाना है।

प्रत्येक दिव्यांग जनों को एक विशिष्ट दिव्यांग का पहचान पत्र जारी होगा

इन तिथि को लगेगा विशेष शिविर

शेखपुरा ग्रामीण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3 फरवरी, शेखोपुरसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 फरवरी, अरियरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र10 फरवरी, चेवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र13 फरवरी, घाटकुसुंबा चेवाड़ा22 फरवरी, बरबीघा रेफरल अस्पताल 22 फरवरी, शेखपुरा शहरी 25 फरवरी को विशेष शिविर में सभी दिव्यांगजन अपना फोटो आधार कार्ड दिव्यांग का प्रमाण पत्र निर्गत से संबंधित कागजात यथा मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड आदि प्रपत्र में भरे हुए आवेदन पत्र के साथ उपस्थित होंगे। डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि विशेष शिविर के लिए संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी नियंत्रण अधिकारी होंगे। प्रत्येक विशेष शिविर के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड के प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत सचिव स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे।

विशेष शिविर में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस बलों की होगी प्रतिनियुक्त
डीएम के आदेश के आलोक में सिविल सर्जन को सभी दस्तावेजों के आधार पर कार्ड बनाने की प्रक्रिया 2 दिन के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं, पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि विशेष शिविर से संबंधित संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था करें ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। विशेष अभियान के दौरान संबंधित शिविर स्थल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। शहर के गिरिहिंडा चौक पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र पर बुधवार को दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.अशोक कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर बुधवार को अस्पताल परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न गांवों से आए कुल 45 लोगों के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए आवेदन जमा किया गया।

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