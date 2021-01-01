पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नाराजगी:कोरोना टीकाकरण कम होने पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी

शेखपुराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएम इनायत खान ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की। कोविड-19 का टीकाकरण अपेक्षाकृत कम होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिए कि शत प्रतिशत टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। जिले में अब तक 2000 से अधिक की व्यक्तियों के व्यक्तियों को टीकाकरण किया जा चुका है। डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया गया है कि सभी आंगनवाड़ी सेविका पुनः ठीक से सही-सही ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें एवं सभी आंगनवाड़ी सेविका को शत प्रतिशत टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser