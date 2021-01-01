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कार्रवाई:फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल आठ शिक्षक सेवा से बर्खास्त

शेखपुराएक घंटा पहले
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फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट दिखाकर शिक्षक की नौकरी पाने वाले जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित आठ फ़र्ज़ी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गयी है। इस आशय की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी नंदकिशोर राम ने दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने ज्ञापक 196 दिनांक 02.02.2021 के आदेश से फ़र्ज़ी शिक्षकों को बर्खास्त किया है। बर्खास्ती की जानकारी संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक को इसकी जानकारी पत्र की माध्यम से भेजी गयी है।

इस संबंध में बताते है कि जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया उनके सर्टिफिकेट की जांच के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र भेजा गया था। जांचोपरांत आठ शिक्षक क्रमशः अरियरी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय बेलछी के शिक्षिका नीलमणि कुमारी, उच्च मध्य विद्यालय अरियरी के शिक्षक मो.जावेद हसन, उच्च मध्य विद्यालय सहनौरा के शिक्षिका सोहानी अख्तर, प्राथमिक कन्या मख्तब हुसैनाबाद की शिक्षिका बीबी कुबरा खातून,उच्च मध्य विद्यालय इस्माइलपुर के शिक्षक ब्रह्मदेव प्रसाद सिन्हा, मध्य विद्यालय डोमरी के शिक्षक नरेश राम, मध्य विद्यालय पचना की शिक्षिका बीबी मुसरत बानो एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय की शिक्षिका साहिन प्रवीण को बर्खास्त किया गया है। बर्खास्तगी के बाद तत्काल किसी भी शिक्षक से काम नहीं लिए जाने तथा उसका वेतन भुगतान करने का निर्देश सभी डीडीओ को दिया गया।

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