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आधा दर्जन लोग घायल:शराब बनाने का आरोप लगा आबकारी पुलिस ने ताड़ी विक्रेताओं को पीटा, आधा दर्जन लोग घायल

शेखपुरा4 घंटे पहले
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  • मारपीट का विरोध जताने पर महिलाओं के साथ भी महिला पुलिस ने किया किया दुर्व्यवहार

सदर थाना अंतर्गत गिरिहिंडा मोहल्ले निवासी ताड़ी विक्रेताओं को शुक्रवार की देर शाम शराब बेचने का आरोप लगाकर उत्पाद विभाग की धावा दल ने बेरहमी से पिटाई कर दिया है। इस घटना में महिला सहित एक दर्ज़न से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है। इस घटना से आहत ताड़ी बिक्रेता रामस्वरूप चौधरी, राजेंद्र चौधरी, राजेश चौधरी, प्रमोद चौधरी आदि शनिवार को उत्पाद अधीक्षक को आवेदन देते हुए गुहार लगाया है। इस बाबत पत्रकारों को पीड़िता ने बताया कि उक्त परिवार ताड़ी बेच कर जीविका चलाते है और इसके लिए उन्हें लाइसेंस भी निर्गत किया गया है। वहीं, शुक्रवार को भी मारपीट के क्रम में घर में रखे खाद्य सामग्री को भी नष्ट कर दिया है। वहीं, विरोध जताने पर महिलाओं के साथ भी महिला पुलिस ने पिटाई कर दिया है।

उन्होंने कहा कि उत्पाद विभाग की मिलीभगत से गिरिहिंडा चौक से लेकर कॉलेज मोड़ तक शराब की बेरोकटोक बिक्री किया जाता है लेकिन उन लोगों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। सूत्रों की माने तो उत्पाद पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शराब धंधे चलाने के नाम पर प्रतिमाह मोटी रकम वसूली की जाती है और इंकार करने की दिशा में उनके साथ मारपीट किया जाता है। हाल ही के दिनों में शहर के अहियापुर में कई शराब धंधेबाजों का उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा राशि नहीं देने पर पिटाई का मामला प्रकाश में आया था।

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