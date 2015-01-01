पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मतगणना की तैयारी:कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के लिए बनाया जाएगा हेल्पडेस्क

शेखपुरा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • शनिवार को निकले 15 संक्रमित, गिरिहिंडा में लगा कोरोना शिविर

बिहार विधानसभा चुनाव के पहला चरण में 28 अक्टूबर को शेखपुरा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय में 10 नवंबर को मतगणना का कार्य किया जाएगा। जिसमें काफी संख्या में मतगणना कर्मी पुलिस बल एवं अन्य कर्मी मौजूद रहेंगे। उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दोनों विधानसभा के लिए चिन्हित मतगणना हॉल के बाहर एक-एक हेल्प डेस्क स्थापित कर उसमें मतगणना कर्मियों के लिए थर्मल स्कैनर एवं सैनिटाइजर के साथ पर्याप्त संख्या में चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

इस बाबत सिविल सर्जन डॉ.वीर कुंवर सिंह ने बताया कि कोविड-19 के अनुपालन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कर्मियों के लिए हेल्प डेस्क का निर्माण किया जा रहा है। जिसको लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी शेखपुरा को दोनों मतगणना केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार एवं प्रत्येक मतगणना हॉल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर के साथ स्वास्थ कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया।

सैनिटाइजर के साथ पर्याप्त संख्या में चिकित्साकर्मियों की होगी प्रतिनियुक्ति

हर दिन 3000 लोगों की जांच का लक्ष्य
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में प्रतिदिन 3000 कोरोना जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें शेखपुरा 900, बरबीघा 700, अरियरी 400, चेवाड़ा 400, शेखोपुरसराय 300 तथा घाटकुसुंभा में 300 कोरोना जाच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जिले में अब तक 1 लाख 958 सैंपलों की जांच हो चुकी है। इसमें 2830 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले है। इसमें से करीब 2747 व्यक्ति कोरोना से जंग जीत चुके हैं। करीब 12 कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिले में अभी 82 व्यक्ति कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।

गिरिहिंडा चौक पर शिविर लगाकर 257 का लिया गया सैंपल
सिविल सर्जन के निर्देश परप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखपुरा के द्वारा कोविड-19 के जांच के लिए गिरिहिंडा चौक जांच शिविर लगाया गया। जिसमें एंटीजीन किट से 257 संदिग्धों की जांच की गर्इ। जिसमें 1 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीज को होम आइसोलेट में रहने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही उन्हें उचित परामर्श के साथ सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर बिना मास्क लगाये घर से बाहर नहीं निकलें तथा भीड़-भाड़ वाले स्थान से दूरी बनाये रखने का निर्देश दिया गया।
15 कोरोना पॉजेटिव निकले
जिले में शनिवार को कोरोना के आंकड़े शुक्रवार की अपेक्षा दाेगुने से भी ज्यादा बढ़ गए। गुरुवार को जांच में कुल 06 पॉजिटिव केस ही सामने आए थे, जबकि इसके एक दिन बाद ही 15 मामले मिले, जो चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा कहा जा सकता है। अब ग्रामीण इलाकों से भी फिर से कोरोना के मामले आने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर एसीएमओ डॉ.कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि जरूरत न हो तो घरों में रहें। अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। यदि जरूरतवश निकलना पड़ता है तो मुंह को अच्छी तरह से ढककर और लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें