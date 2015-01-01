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लापरवाही:यात्री वाहनों में हो रही बचाव के दिशानिर्देशों की अनदेखी

शेखपुरा2 घंटे पहले
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  • वाहनों को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा है

जिले में चल रहे यात्री वाहनों के मालिक व ड्राइवर द्वारा कोरोना वायरस के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। बावजूद प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से बिना सेनेटाइज किए ही गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। मजबूरी में लोग यात्रा करने को भी विवश हैं। जिले के दल्लु चौक बस स्टैंड, शेखपुरा स्टेशन के समीप स्टैंड से रोज सैकड़ों गाड़ियां विभिन्न स्थानों के लिए खुलती हैं। यहां तक इन स्टैंडों से पटना, धनबाद, रांची, पश्चिम बंगाल समेत अन्य स्थानों के लिए भी बसें भी चलती हैं।

लेकिन इन बसों पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। सवार होने वाले यात्रियों के हाथ को सेनेटाइज कराने का भी इंतजाम नहीं है। विभागीय आदेश के अनुसार गाड़ियों पर यात्रियों को बैठाने के पहले सेनेटाइज करना है। इसके अलावा जब गाड़ियों के स्टैंड में पहुंचने के बाद यात्री को उतार कर फिर से सेनेटाइज करना है। इसके बाद ही यात्रियों काे सवार कराना है। लेकिन किसी भी दिन गाड़ियों को सेनेटाइज नहीं किया जा रहा है। इस वजह से बस व जीप से यात्रा करने वाले लोगों के बीच कोराेना वायरस फैलने का खतरा बढ़ रहा है। डीटीओ या अन्य प्रशासनिक अफसरों द्वारा गाड़ियों की जांच नहीं की जा रही है। जांच नहीं किए जाने की वजह से ही गाड़ी वाले भी लापरवाही बरत रहे हैं।

यात्रियों से खचाखच भरा चल रहे वाहन
प्रतिदिन जिले से विभिन्न स्थानों पर यात्रियों से खचाखच भरा वाहन जा रहा है। जिसके कारण कोरोना का संक्रमण अधिक होने सम्भावना है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर वाहन चालकों को कई निर्देश जारी किया गया है। साथ ही समय-समय पर वाहन को सेनेटाइज करने को भी कहा गया। लेकिन उसके विपरीत यात्री एक ही वाहन में क्षमता से अधिक यात्री सवार होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। जिसके कारण कोरोना से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रतिदिन बसो, टेंपो आदि में क्षमता से अधिक सवारी को बैठाकर आवागमन कर रहे हैं।

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