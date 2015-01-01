पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मिलेगी कई सुविधाएं:सस्टेनेबल मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन, मिलेगी कई सुविधाएं

शेखपुरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

डॉक्टर्स फ़ॉर यू संस्था द्वारा सेल्को फाउंडेशन के सहयोग से शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के सर्वा पंचायत के अंतर्गत जमालपुर आंगनबाड़ी केंद्र को सस्टेनेबल मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित कर उद्घाटन किया गया। जिसका फीता काटकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस तृप्ति सिन्हा, संस्थापक डॉक्टर्स फ़ॉर यू डॉ.रविकांत सिंह एवं सर्वा पंचायत के मुखिया शम्भू सिंह के द्वारा उदघाटन किया गया। डॉक्टर्स फ़ॉर यू के संस्थापक ने कहा कि बरबीघा प्रखंड के तोय पूर्वी, मिल्कीचक, उखड़ी और तेउस उत्तर पक्षिम आंगनवाड़ी केंद्र तथा शेखोपुरसराय प्रखंड के पनहेसा, अम्बारी पश्चिम, मोहब्बतपुर, बहिकटठा व केवलबिघा आंगनवाड़ी केंद्रों को भी विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्र का मरम्मतिकरण, डिजिटल लर्निंग ऐड, पेंटिंग और कार्टून, वास एरिया और चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, सौर विद्युतीकरण, गार्डन और पोषण वाटिका, थर्मल नियंत्रण के लिए इन्सुलेशन, आंगनवाड़ी केंद्र पर सेवाएं तथा मूलभूत सामग्री का सहयोग उपलब्ध होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें