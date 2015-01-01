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मास्क:इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने सफाई कर्मियों के बीच वितरित किया मास्क

शेखपुरा28 मिनट पहले
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जिले में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर शेखपुरा के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा गुरुवार को सफाई कर्मियों के बीच मास्क व साबुन का वितरण किया गया। इसके साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। इस बाबत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ.रामाश्रय प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले में आए दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिसको लेकर हमें पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन बाजारों में भीड़ उमड़ रही है।

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