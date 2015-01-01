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निर्देश:दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारी को सुबह पांच बजे पहुंचने का निर्देश

शेखपुरा31 मिनट पहले
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गश्ती दंडाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर में कहीं भीड़ इकट्ठा न हो और वाहनों का काफिला किसी स्थान विशेष पर खड़ा ना रहे। गश्ती के दौरान संदिग्ध गतिविधि वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को आदेश दिया गया है कि अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पर सुबह 05 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। गश्ती दल के दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी मतगणना के दिन पूरे शहर में सघन गश्ती कर विधि व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। कोई जुलूस या सभा आयोजित नहीं की जाएगी। सघन गश्ती के दौरान इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं हो। उप निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया गया है कि मतगणना हॉल एवं मीडिया कोषांग के पास पेयजल आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। अपर अनुमंडल पदाधिकारीराजीव कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतगणना के दिन संपूर्ण विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे। अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक मतगणना के दिन संपूर्ण विधि व्यवस्था के बारे में रहेंगे।

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