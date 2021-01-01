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अनिवार्य:12 केन्द्रों पर आज से होगी इंटर की परीक्षा, तैयारी पूरी की गई

शेखपुरा7 घंटे पहले
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  • परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य

आज यानी सोमवार से जिले के 12 केन्द्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होगी। जिसमें जिले के कुल 9077 परीक्षार्थी भाग लेंगे। जिसमें 4867 छात्र एवं4210 छात्राएं शामिल हैं। बरबीघा प्रखंड में 05 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। डीएम ने कहा कि परीक्षा को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गयी है। किसी भी सूरत में परीक्षा केन्द्र पर कदाचार न हो इसका ध्यान अधिकारी व वीक्षक रखेंगे। अगर कदाचार की सूचना मिली तो परीक्षार्थियों से ज्यादा परीक्षा केन्द्र पर तैनात अधिकारियों एवं वीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताते चलें कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की जानी है। यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न कराया जाएगा। परीक्षा का समय प्रथम पाली में 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1:45 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगा।
प्रशासनिक तैयारी पूरी लगे सीसीटीवी कैमरे
कदाचार रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रो के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। वहीं, सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परीक्षा कर्मी अपना फोटोयुक्त आई कार्ड लेकर ही ड्यूटी करेंगे। जबकि सभी परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के पहले किसी भी परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

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