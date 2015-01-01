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आक्रोश मार्च:रिपब्लिक भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी के रिहाई के लिए पत्रकारों ने निकाला आक्रोश मार्च

शेखपुरा3 घंटे पहले
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  • कहा लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं, अंतिम सास तक अन्याय के खिलाफ लड़ते है पत्रकार

रिपब्लिक भारत के संपादक व वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किये अमानवीय व्यवहार एवं गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताते हुए शेखपुरा के पत्रकारों ने प्रेस क्लब ऑफ़ शेखपुरा के बैनर तले एक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में पत्रकार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे तख्ती लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए चांदनी चौक से जिला समाहरणालय तक मार्च निकाला।

विरोध मार्च में प्रेस क्लब ऑफ शेखपुरा के अध्यक्ष श्रीनिवास ने बताया कि पत्रकारों के ऊपर अनावश्यक दबाब बनाकर एवं भय दिखाकर उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार एवं पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर भयादोहन करने के लिए झूठे मुकदमें में बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किए जाना असवैंधानिक है यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

अर्नब गोस्वामी के प्रयास से ही सुशांत सिंह एवं पालघर साधू संत की हत्या मामले को गहनता से जांच किया जा रहा है जो महाराष्ट्र सरकार को नागवार गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को सही दिशा दिखाने के लिए तथा अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए रात-दिन पसीना बहाते रहते है।

उनके साथ आंतकवादी जैसा व्यवहार किसी भी मायने में उचित नहीं है। अर्नब यदि किसी मामले में दोषी है तो उनके न्यायलय बनी है न पुलिस दंड देने का काम करेंगी। इस दौरान कई पत्रकारों ने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। इस मार्च में पत्रकार मनोज कुमार मन्नू, चंदन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, निवास कुमार, अभय कुमार, अजित कुमार आदि शामिल थे।

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