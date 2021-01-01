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कनकनी:धूप से हल्की राहत, हवा में कनकनी बरकरार

शेखपुराएक घंटा पहले
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जिले में लगातार चल रही पश्चिम हवा से मौसम में कनकनी बनी रही। वहीं, सुबह में 10 बजे तक धुंध से लोगों आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिससे इंटरमीडिएट के प्रथम पाली के परीक्षार्थी केंद्रों तक पहुंचने में खासे परेशान दिखे। सुबह में तापमान भी 8 डिग्री के पास ही अटकी रही, लेकिन 10:30 बजे के करीब से धूप निकलने के बाद मौसम में गर्मी आने लगी। हालांकि लगातार चल रही पश्चिम हवा के कारण मौसम में कनकनी लगातार बरकरार है। मौसम विशेषज्ञ शबाना के अनुसार जिले में बुधवार को पश्चिम हवा की गति 7.0 किमी रही, जिससे मौसम में धुंध व कनकनी बनी रही है।

अधिकतम तापमान 19 डिग्री व न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंचने की संभावना बताई गई है। वहीं,आने वाले तीन दिनों तक तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि अगले पांच दिनों तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है। वहीं, सप्ताह के अंत में हल्की बारिश होने की भी सम्भावना है। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि किसानों को इस समय सिंचाई के साथ ही चौरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए दवा का छिड़काव करना जरूरी है। जिससे पौधों को दिया गया उपरी पोषक तत्व पूर्णरूप से मिल सके। उन्होंने सब्जी के लिए निकाई-गुड़ाई एवं आवश्यकतानुसार सिंचाई करने की सलाह देते किसानों को कीड़ो के आक्रमण से बचाव पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

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