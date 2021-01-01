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सुविधा:15 फरवरी तक दिया जाएगा निष्ठा का प्रशिक्षण

शेखपुरा2 घंटे पहले
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  • पहले ऑफलाइन यानी फेस टू फेस प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाने लगा है

निष्ठा प्रशिक्षण लेने में कोताही करने वाले शिक्षकों को फिर से 15 फरवरी तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बाबत डीईओ नन्दकिशोर राम ने बताया कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निष्ठा प्रशिक्षण के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले शिक्षकों की सूची भेजने का निर्देश देते हुए ऐसे शिक्षकों के साथ सख्ती से पेश आने को कहा है। साथ ही उन्होंने सभी को प्रशिक्षण में भाग लेने का आदेश दिया है। दरअसल शिक्षकों को 18 मॉड्यूल का ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जिसको लेकर पहले चरण में प्रशिक्षण सत्र 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक चलाया गया था, जिसमें कई शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। जिसको लेकर फिर से 20 जनवरी से 15 फरवरी तक निष्ठा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जिसमें सभी वंचित शिक्षकों को भाग लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि पहले ऑफलाइन यानी फेस टू फेस प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। दीक्षा एप के माध्यम से “निष्ठा प्रशिक्षण शुरू किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जो शिक्षक इससे निष्ठा ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें फिर से ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह चाहें तो दीक्षा पोर्टल पर जाकर मॉड्यूल को देख सकते हैं। इससे उन्‍हें समझने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा में सुधार की उम्मीद के साथ निष्ठा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। विद्यार्थी को पूरी तरह समझना, उसकी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों को जानना, जो ज्ञान और समझदारी लेकर बच्चा स्कूल में आता है उसका अनुमान लगाकर आगे बढ़ाना होगा। इस पहल से स्कूली शिक्षा को मजबूती मिलेगी।

बौद्धिक विकास पर फोकस
शिक्षकों के प्रशिक्षण में किताबों के बजाय बच्चों के बौद्धिक विकास पर मुख्य रूप से फोकस दिया जा रहा है। जिसमें बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ उसके दवाब से भी बाहर निकालना है। साथ ही बच्चों को रटने-रटाने की पद्धति से बाहर निकालकर उनमें वैज्ञानिक और नैसर्गिक सोच पैदा करना है। इसके अलावा प्रशिक्षण में सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस, पर्यावरण आदि विषयों पर भी फोकस दिया जा रहा है।

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