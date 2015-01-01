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प्रतिनियुक्त:धनतेरस व दीपावली के त्याेहार को लेकर संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी को किया जायेगाप्रतिनियुक्त

शेखपुरा2 घंटे पहले
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  • प्रशासन की ओर से बिना लाइसेंस के पटाखे की दुकान नहीं लगाने देने का भी निर्देश जारी किया गया

जिले में धनतेरस एवं दीपावली का त्यौहार 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच मनाया जाने की संभावना है। जिसको लेकर जिले में शांति व विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर डीएम इनायत खान के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि दीपावली के अवसर पर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विधि व्यवस्था को संपूर्ण प्रभार में रहते हुए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। इसके साथ ही स्वयं लगातार भ्रमण कर स्थिति का निगरानी करेंगे। इसके साथ ही बिना लाइसेंस के पटाखे की दुकान नहीं लगाने देने का भी निर्देश दिया गया। वहीं, सभी बीडीओ एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि उक्त त्यौहार के अवसर पर अपने-अपने प्रखंड व थाना क्षेत्र अंतर्गत विधि व्यवस्था का आकलन कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को अनुरोध पत्र देंगे। इसके साथ ही लगातार भ्रमणशील रहकर असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

बाहर से आने वाले लोगो पर होगी कड़ी नजर

उन्होंने सभी बीडीओ एवं थाना अध्यक्षों को बाहर से आने-जाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। खास कर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन के आसपास सघन गश्ती, तलाशी अभियान चलाने को भी कहा गया है। ताकि असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखा जाये। इसके साथ ही अपर समाहर्ता एवं पुलिस अधीक्षक को विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहने तथा स्वयं भी भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को लगातार आवश्यक निर्देश देने के लिए कहा गया है। कोई भी विपरीत सूचना प्राप्त होने पर उसे वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे ताकि उनके स्तर से आगे की कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक को अपने स्तर से सभी थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षकों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उक्त अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए निदेशित किया गया।

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